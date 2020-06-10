شكرا لقرائتكم خبر عن إسحاق غبريال يوضح ضوابط عودة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسحاق شفيق غبريال مستشار شركة النصر للملاحات ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك آليات يمكن تطبيقها لعودة جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لممارسة أعمالهم ، ولا سيما أن اغلب الشركات حاليا تعمل بنحو ربع طاقتها أو اكثر قليلا ؛ نظرا لكثرة الأمراض المزمنة بين العاملين والذين حصلوا على إجازات بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن بهدف الحفاظ على حياتهم.

أضاف الدكتور إسحاق غبريال ل" الخليج 365" أن الأولية الأولى تتضمن الكشف على جميع العاملين من خلال عمل فحوصات لا تزيد قيمتها عن 200 جنيه لكل عامل عائد مرة أخرى إلى العمل ، لافتا أن الآلية الثانية هى تطبيق إجراءات الوقاية ،من خلال ارتداء الكمامات والجونتيتات طوال فترة العمل مع تطهير مناطق العمل بالكحول والكلور ومختلف المطهرات بصورة منتظمة.

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وأشار إنه بحكم خبرته الممتدة على مدار 46 عاما فى مجال أمراض الباطنة والحميات وأمراض القلب ، فإنه من المهم أيضا تنفيذ مقترح غاية فى الأهمية ، وسينهى مشكلات تكدس المرضى لدخول المستشفيات العامة للعلاج من فيروس كورونا .

وحول تفاصيل هذا المقترح ، أوضح أن تتعاقد وزارة الصحة لمدة شهر واحد مع مستشفيات القطاع الخاص لتتولى استقال كافة المرضى المصريين والطواريء ، بحيث يتم إخلاء كل مستشفيات ومؤسسات وزارة الصحة والمستشفيات العامة، لتتفرغ لاستقبال وعلاج مصابى كورونا ، لافتا أن هذا المقترح سيؤدى إلى تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة منها نحو 15 مستشفي بمحافظة الاسكندرية ،ووقف متاجرة المستشفيات الخاصة بمرضى الكورونا والمبالغة فى أسعار العلاج بجانب إتاحة الفرصة لها لتستفيد من علاج بقية الحالات، وفق أسعار يتم الاتفاق عليها بينها وبين الوزارة.

وأكد غبريال أن هذا المقترح سيوفر مليارات على الدولة من جانب ،وسيوفر فرصة للمستشفيات الخاصة التى تعانى حاليا من عدم وجود مرضى خوفا من فيروس كورونا ، بالتالى امكانية علاجها الطوارئ وكافة العمليات الجراحية وغيرها من الحالات.