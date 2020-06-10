شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تشترى 126 ألف برميل لاحتياطى النفط الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إنها اشترت 126 ألف برميل من الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي، مع سعي الحكومة لمساعدة منتجي النفط الذين يكابدون الأمرين من جراء تراجع الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في مارس الوزارة بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو ما كان سيستلزم شراء 77 مليون برميل، لكن وزارة الطاقة ألغت خطة لشراء 30 مليون برميل كخطوة أولى بعد أن رفض الكونجرس تمويلها.

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