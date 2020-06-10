شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً لمستوى المقاومة الأول 38.90 ليقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد، ويحتاج لاختراق 40.15 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، بانتظار الإغلاق اليومي بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية إضافية تبدأ عند 41.04 وتمتد إلى 43.00، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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