شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يتوقع عدم رفع الفائدة من مستوياتها الحالية قبل عام 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تماشيا مع توقعات واسعة النطاق، أبقى الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



وكشف البنك المركزي في بيان توقعاته - الأولى منذ بداية أزمة "كورونا" في مارس/آذار - بأنه لا يرجح رفع الفائدة قبل عام 2022، وشدد على أنه سيتخذ كافة القرارات اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي.



هذا، وقد خفض الاحتياطي الاتحادي توقعاته للاقتصاد الألأمريكي بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% خلال العام الجاري، ورفع التوقعات لمعدل البطالة هذا العام إلى 9.3%، لكنه يتوقع انخفاضه عام 2021 إلى 6.5% وفي عام 2022 إلى 5.5%.



ويتوقع البنك المركزي استمرار معدل التضخم أدنى مستهدفه المقدر بنسبة 2% حتى عام 2023، كما توقع أيضا بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة.