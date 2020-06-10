شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض قليلاً مع ترقب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف في ظل الترقب في الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي بعد قليل.



وسوف يكشف البنك المركزي الأمريكي عن قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عند النطاق بين 0.25% والصفر دون تغيير.



وسوف يعلن البنك أيضا بيانا لتوقعاته حيال الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وسوق العمل والسياسة النقدية بوجه عام في ضوء أزمة فيروس "كورونا" المتواصلة.

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وعقب القرار، سيعقد رئيس البنك "جيروم باول" مؤتمرا صحفيا للتعقيب على القرار وربما التلميح بشأن ما سيتم اتخاذه من خطوات على المدى القصير.



وتجدر الإشارة إلى أن بيانات حكومية أظهرت اليوم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.1% في مايو/أيار، وهو ثالث انخفاض على التوالي بعد الانخفاض في أبريل/نيسان بنسبة 0.8% لأادنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.4 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.