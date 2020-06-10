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شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقلص خسائره ويقترب مجدداً من 41 دولاراً رغم بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء لكنها قلصت خسائرها على الرغم من صدور بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بما خالف التوقعات في القراءة الأسبوعية.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم ارتفاع مخزون الخام في أمريكا بنحو 5.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما خالف توقعات بانخفاض قدره 3.2 مليون برميل.
وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات غير رسمية عن ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بنحو 8.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.4 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 38.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.04 دولار وأقل سعر عند 37.7 دولار.
وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.5% إلى 40.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 40.1 دولار.
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