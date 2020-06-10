الاقتصاد

الدولار الأسترالي يرتفع مع استمرار إجراءات إعادة فتح الاقتصاد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط تركيز من جانب المستثمرين على إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في أستراليا وغيرها من الدول حول العالم.


يأتي ذلك رغم أن الاقتصاد الأسترالي يتجه نحو الوقوع في فخ وبراثن ركود هو الأول في ثلاثة عقود وربما يتجاوز تأثيره السلبي  ما تعرض له من ركود عام 1990.


ومنذ منتصف مارس/آذار، ارتفع الدولار الأسترالي بشكل ملحوظ بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (أمام سلة من العملات الرئيسية) بنسبة 6% خلال نفس الفترة المشار إليها.

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وتلقى الدولار الأسترالي دعما من تعافي الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من التوقعات من تأثير "" مع الأخذ في الاعتبار أن بكين تعد شريكا رئيسيا لأستراليا.


وقفز الدولار الأسترالي بأكثر من 20% أمام اليوان الصيني والدولار الأمريكي وبنسبة 17% أمام اليورو.


وعلى صعيد التعاملات اليوم، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة  17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7001، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.702 وأقل سعر عند 0.6932.

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