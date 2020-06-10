شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يحقق أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انتعاش في أسهم القطاع التكنولوجي للشركات المدرجة على مؤشر "ناسداك" في البورصة الأمريكية والذي سجل بدوره هو الآخر أعلى مستوى قياسي جديد.



ويستفيد سهم "مايكروسوفت" من استمرار التفوق من وحدة الحوسبة السحابية التي تقتحم المزيد من الأسواق العالمية وتتنافس بها مع شركات مثل "أمازون دوت كوم" و"ألفابت".



وبلغت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" أكثر من تريليون دولار ولا تزال في نادي التريليون بجانب "آبل" و"ألفابت" و"أمازون".

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كان سهم "مايكروسوفت" قد ارتفع أمس إلى مستوى قياسي جديد حيث أغلق جلسة الثلاثاء عند 189.9 دولار.



وبلغت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون" مجتمعة نحو خمسة تريليونات دولار، وبلغت قيمة "آبل" وحدها 1.5 تريليون دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 193.8 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 193.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 191.01 دولار.