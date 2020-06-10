إيني تقول الوضع في مليتة الليبية عاد إلى طبيعته

قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة يوم الأربعاء إن الوضع بمرفأ مليتة للنفط والغاز في ليبيا قد عاد إلى طبيعته بعد تقارير عن تعطل العمليات هناك.
وقال متحدث باسم إيني في تعليق بالبريد الإلكتروني ”الوضع عاد إلى طبيعته والمجمع استأنف العمليات بشكل منتظم.“
مليتة للنفط والغاز مشروع مشترك بين إيني والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وتصدر النفط والغاز عبر ميناء يقع على بعد 100 كيلومتر إلى الغرب من طرابلس قرب الحدود مع تونس.
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