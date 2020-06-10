وزير الطاقة الجزائرى: استئناف انتاج النفط في ليبيا لن يؤثر على اتفاق "أوبك+"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عرقاب وزير الطاقة ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن استئناف ليبيا لانتاج النفط لن يؤثر على اتفاق أوبك وشركائها المتضمن تخفيضات فى الإنتاج لتحقيق استقرار سوق النفط التي عرفت صدمة غير مسبوقة، بسبب تداعيات وباء كورونا على الطلب ومن ثم الاسعار.

وقال عرقاب للتلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء "نحن على دراية بالترتيبات التي تقوم بها ليبيا للعودة لانتاج النفط و لن يؤثر استئنافها للانتاج على اتفاق اوبك (اتفاق اوبك + لخفض الإنتاج) حيث كانت هذه العودة متوقعة".. مضيفا "ستتم دراسة التفاصيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق اوبك".

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يذكر أن الاجتماعات الأخيرة لأوبك و أوبك+ قررت عقد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة- التي ترأسها روسيا و السعودية وتعد الجزائر عضوا فيها في 18 يونيو الجاري.

وأعرب عرقاب عن سعادته لاستعادة الليبيين لانتاجهم النفطي، مشيرا إلى وجود تنسيق مع نظيره الليبي، مصطفى صنع الله، حول القضايا النفطية وعودة الإنتاج.

وقال إن "ليبيا عضو في منظمة أوبك و نحن نواصل المشاورات معها".

