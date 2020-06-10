شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 1.5% في مايو 2020 ، مقابل 2.5% فى شهر أبريل 2020.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
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