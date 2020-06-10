انخفاض أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو، مما يسلط الضوء على ضعف التضخم في ظل استمرار انخفاض الطلب وسط ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد- 19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين نزل 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعدما هوى 0.8 بالمئة في أبريل وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر2008.

وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو، صعد المؤشر 0.1 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ سبتمبر 2015، وبعد زيادة 0.3 بالمئة في أبريل. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار المؤشر في مايو مع صعود سنوي 0.2 بالمئة.

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وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والوقود، يكون مؤشر التضخم الأساسي انخفض 0.1 بالمئة في مايو عقب هبوط 0.4 بالمئة في أبريل وهو الأكبر منذ بدء جمع البيانات في 1957. ونزل المؤشر الأساسي في مارس للمرة الأولى منذ يناير 2010.

وبتراجع مايو، تكون هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر هبوطا على لثلاثة أشهر متتالية.