شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: واردات النفط الخام الإسبانية تتراجع 6.2% على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة احتياطي المنتجات البترولية الاستراتيجي لإسبانيا اليوم الأربعاء، إن واردات البلاد بلغت 5.157 مليون طن من النفط الخام في أبريل بانخفاض 6.2% مقارنة بها قبل عام. يأتي هذا التراجع بعدما انخفضت واردات رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أقل مستوى في ستة أعوام في الربع الأول من السنة حيث تأثر الطلب على الوقود بالقيود التي فُرضت على حركة الأفراد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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