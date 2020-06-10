شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح مناقصة لشراء القمح اللين وعلف الشعير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء 134 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من علف الشعير.
والقمح مطلوب على أربع شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن واثنتين زنة كل منهما 17 ألف طن للشحن بين 15 يوليو و25 سبتمبر بناء على بلد المنشأ.
والشعير مطلوب على أربع شحنات الواحدة 25 ألف طن للشحن بين 25 يوليو و25 ديسمبر بناء على المنشأ أيضا.
وقال المتعاملون إن المناشئ خيارية والموعد النهائي لتقديم العروض هو غدا الخميس.
كانت المناقصة التونسية السابقة لشراء القمح الصلد حسبما أوردته التقارير في 14 مايو، واشترت تونس فيها نحو 67 ألف طن.
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