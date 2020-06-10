قازاخستان ترجئ خطط إدراج شركات حكومية كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة قازاخستان اليوم الأربعاء، إرجاء إدراج مرتقب لشركات حكومية كبيرة، منها كاز موناي غاز للنفط والغاز حتى 2021-2023.
وقالت الحكومة في بيان إن قائمة الشركات التي ستُرجأ عمليات الطرح العام الأولي لها "بسبب التقلب الشديد في أسواق رأس المال العالمية" تشمل أيضا شركتي طيران إير آستانة وقازاك إير وشركة تاو-كين سامروك للتعدين وشركة كيه.تي.زد للسكك الحديدية وسامروك إنرجي للطاقة الكهربائية.
والإدراج جزء من برنامج خصخصة يهدف لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
واستكملت قازاخستان هذا الشهر بيع حصة 25 % في شركة قازاتومبروم، أكبر شركة للتنقيب عن اليورانيوم في العالم.
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