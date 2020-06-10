شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من الكمامات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط على عبد الحميد سلامة، مدير عام جمارك الصادر بدمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من الكمامات الطبية المحظور تصديرها طبقا لقرار وزارة التجارة رقم 187 لسنة 2020 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركي رقم 8176 لسنة 2020 بإسم شركة ا . ا للااستيراد والتصدير ومشمولها داخل حاوية رقم oocu7707974 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 60 طرد مصنوعات من خوص مصدرة الى السعودية .

وبالعرض على الأستاذ نبيل بدر مدير مجمع الصادر قرر تشكيل لجنة من السادة عبدالحى أبوالروس مدير تعريفة الصادر ومصطفى يوسف ومصطفى جمال رئيسى قسم التعريفة ومحمد نور وعصام الهجرسى رئيسى قسم الحركة الصادر ومحمد أبورية بحضور أمجد حلمى رئيس قسم مكافحة عمليات ومحمد خضر رئيس قسم الأمن الجمركى حيث تبين وجود 14943 كمامة طبية بداخل الحاوية .

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وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألفا و410 جنيهات .

قرر الأستاذ عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط ااتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركية .