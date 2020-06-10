شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من الكمامات الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط على عبد الحميد سلامة، مدير عام جمارك الصادر بدمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من الكمامات الطبية المحظور تصديرها طبقا لقرار وزارة التجارة رقم 187 لسنة 2020 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركي رقم 8176 لسنة 2020 بإسم شركة ا . ا للااستيراد والتصدير ومشمولها داخل حاوية رقم oocu7707974 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 60 طرد مصنوعات من خوص مصدرة الى السعودية .
وبالعرض على الأستاذ نبيل بدر مدير مجمع الصادر قرر تشكيل لجنة من السادة عبدالحى أبوالروس مدير تعريفة الصادر ومصطفى يوسف ومصطفى جمال رئيسى قسم التعريفة ومحمد نور وعصام الهجرسى رئيسى قسم الحركة الصادر ومحمد أبورية بحضور أمجد حلمى رئيس قسم مكافحة عمليات ومحمد خضر رئيس قسم الأمن الجمركى حيث تبين وجود 14943 كمامة طبية بداخل الحاوية .
وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألفا و410 جنيهات .
قرر الأستاذ عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط ااتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركية .
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