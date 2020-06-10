شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الإسكندرية: إيقاف أخذ الموافقات البيطرية للبن البودرة يهدد مصانع الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية فى الإسكندرية وعضو غرفة الصناعات الغذائية، إن قرار الهيئة العامة للحجر البيطرى فى القاهرة ، إيقاف أخذ الموافقات البيطرية للبن البودرة يهدد عدد كبير من مصانع الأغذية بتوقف خطوط إنتاجها، وذلك لعدم وجود بدائل، مشيرا إلى أن دور الحجر البيطرى هو تقييم الدولة الموردة لنا وقرار وقف الاستيراد أو حتى التصدير هو قرار يخص وزارة الصناعة والتجارة فقط.

وأضاف صقر فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن إيقاف أخذ الموافقات البيطرية للبن البودرة غير واقعى فى ظل هذه الظروف، نتجه أننا خارج موسم إنتاج اللبن السائل، لافتا إلى أن الكثير من الصناعات تعتمد بشكل كلى على اللبن البودرة مثل مصانع الجبنة المطبوخ مثلثات صناعة الجبن البيضاء، وهو ما يتطلب خلط اللبن البودرة بالسائل للمحافظة على العدد البكتيرى، لأن اللبن فى مصر العدد البكتيرى به عالي جدا بالإضافة لصناعه البسكوت والحلويات وصناعات لاحصره لها.

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وأشار عضو الصناعات الغذائية، إلى أن اللبن السائل مصاب بعدد كبير من التلوث، ولذلك تجد بكل المصانع خطوط تعقيم وبستره، ويكون الاعتماد على اللبن البودرة، لافتا إلى أن منع استيراد الألبان يعنى وقف هذه المصانع عن الإنتاج وهذا يعنى تدمير جزء كبير من الصناعات الغذائية.

وتابع أحمد صقر، أن كافة المصانع العالمية العاملة فى مصر تعتمد على اللبن البوردة وليس السائل وهو ما يهدد الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الرئيس وجه بعمل مراكز تجميع لبن سائل فى القرى الريفية كثيفة الإنتاج، فى وقت يسجل متوسط استهلاك الفرد من اللبن من 12 إلى 14 لتر سنويا فى مصر وعالميا من 26 إلى 32 لترا.