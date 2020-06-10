- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لشركة "تسلا" تقفز إلى 185 مليار دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الأربعاء محققاً مستوى قياسيا جديدا مما دفع القيمة السوقية لها إلى حد تاريخي غير مسبوق.
وأشاد المدير التنفيذي لـ"تسلا" الملياردير "إيلون ماسك" بالأداء القوي لسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية.
وفي سياق آخر، طالب "ماسك" العديد من الموظفين والمهندسين والمصممين في مختلف فروع ومصانع "تسلا" بضرورة البدء في أقرب وقت ممكن في إنتاج الشاحنات الكهربائية "سيمي" التي لا تزال يجري إنتاجها بشكل محدود.
وكان "ماسك" قد كشف لأول مرة عن شاحنات "سيمي" الكهربائية - ذات نطاق القيادة الكبير - في أبريل/نيسان عام 2017، وكان من المخطط تسليمها عام 2019، لكن تم التأجيل عدة مرات حتى قيل إن التسليم سيبدأ عام 2021.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 7% إلى 1006.4 دولار، وسجلت القيمة السوقية للشركة نحو 185 مليار دولار، وبلغ أعلى مستوى عند 1011.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 982.5 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر القيمة السوقية لشركة "تسلا" تقفز إلى 185 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.