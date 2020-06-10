شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 6 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بحوالي 5.7 مليون برميل إلى 538.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 3.2 مليون برميل.
وارتفع مخزون البنزين بنحو 900 ألف برميل إلى 258.7 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون المقطرات بـ1.6 مليون برميل إلى 175.8 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس عن ارتفاع مخزونات النفط بنحو 8.4 مليون برميل في نفس الفترة.
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