الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تنخفض في انتظار قرار البنك المركزي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم.


وبدأ أمس اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية وأبرز التطورات على الصعيد الاقتصادي في ظل أزمة فيروس .

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وسوف يعلن البنك المركزي اليوم عن قرار الفائدة مع توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير عند 0.25%، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".


وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.1% في مايو/أيارن وهو ثالث انخفاض على التوالي بعد الانخفاض في أبريل/نيسان بنسبة 0.8% لأادنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 240 نقطة) إلى 27036 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3195 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 10006 نقاط، وهو المستوى القياسي الأعلى على الإطلاق.

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