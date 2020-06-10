شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تتراجع مع زيادة المخزونات وتوقعات ضعف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع المخزونات العالمية فضلا عن ضعف الطلب بسبب ازمة فيروس "كورونا".



ويرى محللون بأن ازمة "كورونا" ستضعف الطلب بدرجة لا تكفي للسحب من المخزونات، وهو ما سيضغط على الأسعار في الفترة المقبلة.



يأتي ذلك على الرغم من إجراءات عدد من الدول حول العالم بإعادة فتح الاقتصادات والأنشطة الصناعية والتجارية مما يعني عودة الطلب على المعادن مثل النحاس والألمنيوم.

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ولا يزال هناك المزيد من الحذر في أسواق السلع والمعادن الصناعية بشأن تأثير أزمة "كورونا" على الاقتصاد العالمي.



كان البنك الدولي قد كشف أمس في توقعات حديثة بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش هذا العام بنسبة 5.2%.



هذا، ومن المتوقع ارتفاع المخزون العالمي من الألمنيوم بنحو خمسة ملايين طن بنهاية العام الجاري إلى 16 مليون طنا.



وعلى صعيد التعاملات في بورصة "لندن" للمعادن، انخفضت أسعار النحاس بنسبة 0.3% إلى 1600.5 دولار للطن بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش متخلية عن مكاسبها السابقة بالجلسة، لكن المعدن ارتفع بنسبة 10% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.