شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز للتأمين تسجل خسائر بـ 15 مليون ريال بالربع الأول لزيادة المطالبات المتكبدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 15 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 15.7% (136.3 مليون ريال مقابل 117.8 مليون ريال) قابلها إرتفاع في صافي الإيرادات بنسبة 4.6% (165.6 مليون ريال مقابل 158.3 مليون ريال).

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وارتفع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 17.6% إلى 137.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 117 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى نحو آخر، حققت الشركة تراجعاً بنسبة 55.2% في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 129.4 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 289 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح (قبل الزكاة) بلغ 41.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 37.1 مليون ريال في العام 2018.