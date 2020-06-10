شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت السعودية تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 229.5 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 153 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.
وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 15 يونيو الجاري، على أن يبدأ صرف الأرباح اعتباراً من 25 يونيو الجاري.
وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 535.5 مليون ريال على مساهمي الشركة عن العام 2020، بواقع 3.5 ريال للسهم، بما نسبته 35% من القيمة الاسمية للسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 147.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 132.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع مخصص الزكاة.
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