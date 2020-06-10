شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح بوان 4% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة بوان، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 4.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 29.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 23.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع الإيرادات وهامش الربح، وذلك على الرغم من الإعتراف بخسارة تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة الناتج من الإكتتاب في الطرح الأولي بشركة أرامكو بمبلغ 7.1 مليون ريال، وارتفاع مصاريف التشغيل وانخفاض الإيرادات الأخرى، كما انخفضت المصاريف المالية والزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 643 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 596.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 218.4 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع الإيرادات وهامش الربح بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الزكاة.