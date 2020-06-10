شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بفعل بعد بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع كبير وغير متوقع فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 37.80$ ، من مستوى الافتتاح عند 38.43$، وسجل أعلى مستوي عند 38.59$.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 حزيران/يونيو،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.7 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 536.8 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 26 أيار/مايو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.8 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 200 ألف برميل ، فى تاسع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 11.1 مليون برميل يوميا ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018.