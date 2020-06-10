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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أسوأ من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار/مايو منكمشا بمقدار 0.1% شهريا ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.0%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انكماش بمقدار 0.8 %.
كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر منكمشا بمقدار 0.1 % ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.0%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انكماش بمقدار 0.4%.
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