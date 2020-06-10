الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لأجل عشر سنوات ، يأتي هذا فى الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين ، صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال أيار/مايو ، وقرارات السياسة النقدية فى اجتماع الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 95.98 نقطة الأدنى منذ 11 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.43 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.46 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 3% إلى 0.796% ، ليواصل هبوطه لليوم الثالث على التوالي ، فى ظل تكهنات أن يتخذ المركزي الأمريكي خطوات لكبح الارتفاعات الأخيرة.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مستويات التضخم الرئيسية خلال أيار/مايو ،والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى انتظار قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.
يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2% سنويا فى أيار/مايو من ارتفاع بنسبة 0.3% فى نيسان/أبريل ،و بالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0% من انخفاض بنسبة 0.8% الشهر السابق.
يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.
يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.
وينتظر المستثمرين ظهور أدلة جديدة تخص مستقبل الخطط التحفيزية النقدية ، فى ضوء أول توقعات اقتصادية يصدرها المركزي الأمريكي منذ إغلاق الاقتصاد فى منتصف آذار/مارس الماضي ،ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
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