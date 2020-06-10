شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي فى انتظار رؤية البنك الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى انتظار أول توقعات اقتصادية للبنك الفيدرالي الاتحادي بعد إغلاق الاقتصاد الأكبر فى العالم فى منتصف آذار/مارس الماضي ،ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:16 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 375.4 نقطة .

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل هبوطه لليوم الثالث على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 1.5% ، بسبب تجدد مخاوف حول تقديرات الخسائر الفادحة لشركات القطاع خلال الربع الثاني من هذا العام.

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يسيطر الحذر على معظم الأسواق العالمية ، فى انتظار ما سوف يسفر عنه اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي ، حيث يصدر المركزي الأمريكي أول توقعات اقتصادية بعد إغلاق الاقتصاد الأكبر فى العالم فى منتصف آذار/مارس الماضي ،ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ،ويتحدث محافظ البنك "جيروم باول" بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

من غير المتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي بإجراء أي تغييرات رئيسية فى السياسة النقدية ، لكن من المنتظر أن يقدم أدلة حول المدة التي سيبقي محافظا خلالها على تحفيز الاقتصاد للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.8% ، بفعل عمليات بيع لجني أرباح ، بعد مكاسب قوية على مدار جلستين سجل خلالها أعلى مستوى فى نحو 4 أشهر تقريبا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.4% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3%.