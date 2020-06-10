شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود استنادا على هبوط الدولار قبل قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,720.91$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,712.78$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,712.21$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع نشاط الطلب على المعدن الثمين حول مستويات 1,700$ للأونصة ، وبدعم هبوط الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 96.06 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب.

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يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، فى ظل تكهنات أن يتخذ الاحتياطي الاتحادي خطوات لكبح الارتفاعات الأخيرة.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

وينتظر المستثمرين ظهور أدلة جديدة تخص مستقبل الخطط التحفيزية الأمريكية ، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.888 طن متري ، فى رابع انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,124.60 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 29 أيار/مايو الماضي.