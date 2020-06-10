شكرا لقرائتكم خبر عن فورد في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليجني السهم بهذا الانخفاض أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.85% بما يعادل -0.29 نقطة ليستقر على سعر 7.24 دولار. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.67، ليستهدف مستوى المقاومة 8.49. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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