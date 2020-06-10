ديزني يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 10-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 125.02، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 153.35 إلى 79.02)، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.66% بما يعادل -3.39 نقطة ليستقر على سعر 123.89، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد بدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 125.02، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 135.97 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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