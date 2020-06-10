شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يقلص من خسائره – تحليل – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سيتي جروب (C) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 57.61، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره، وسط محاولاته اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 60.66، ليغلق على انخفاض بنسبة بلغت -1.12% بما يعادل -0.32 نقطة ليستقر على سعر 28.22، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 60.66، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 68.19.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه