شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.12% بما يعادل -0.32 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 28.22 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وقد جاء انخفاض السهم على اثر ثبات مستوى المقاومة 28.90، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 35.69 إلى 17.95).

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 28.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 31.55 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه