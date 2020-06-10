شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور و5 أصناف تسجل 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 10 -6 - 2020، وفق الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم 1.5- 3.5 جنيه، بينما سجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، وسجلت أسعار الفاصوليا 2-7 جنيهات وسجل سعر كيلو البصل 2.5-3.5 جنيه.

وأضاف النجيب أن الباذنجان البلدى سجل أسعارا تتراوح بين 1.5-6 جنيهات، والباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-6 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 – 5.5 جنيه مقابل 2- 6 جنيهات، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3- 6.5 جنيه، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 12 - 18جنيها، الملوخية 3-4 جنيهات، البامية بـ 10 جنيهات .

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعارالسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

وأكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 ألف طن، وانفراجه في تدفق الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والاوربية، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.