شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بعد زيادة كبيرة فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب فى الولايات المتحدة ، بعد زيادة كبيرة وغير متوقعة فى المخزونات التجارية ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 37.80$ ، من مستوى الافتتاح عند 38.43$، وسجل أعلى مستوي عند 38.59$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 40.16$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 40.65$ ، وسجل أعلى مستوي عند 40.92$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى اليوم السابق.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 حزيران/يونيو،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 536.8 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 26 أيار/مايو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.8 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

ويضغط على الأسعار أيضا ، تصريحات سعودية يوم الاثنين أن تخفيضات الإنتاج الطوعية ، والتي بلغت حوالي 1.2 مليون برميل يوميا ،وتضمنت مساهمة من الإمارات والكويت، لن تستمر إلى ما بعد حزيران/يونيو الجاري.