شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لتخطي حاجز 0.7000، بانتظار مزيد من الارتفاع الذي يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7200، مع الإشارة إلى أن السعر يتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تدعم استمرار الميل الصاعد بقية اليوم، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 0.6884.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد