شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر عقود خام برنت نحو الأسفل بشكل تدريجي ليقترب من دعم القناة الصاعدة الذي يمثّل هدفنا الرئيسي المنتظر عند 39.20، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه ويدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من هناك.

وحتى الآن، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المستهدف، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وفتح الطريق أمام بدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.20 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت