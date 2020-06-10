شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط انخفاضاً الآن ليبدأ بالابتعاد عن مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي، ليحفّز السعر على تقديم مزيد من التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 36.10 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 38.90 و40.15 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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