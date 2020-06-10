شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً بقية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 1764.00 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية الأولى، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1691.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد