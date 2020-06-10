شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من ملامسة مستوى 1.2777 ويجري محاولات لاختراقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن الهدف الممتد يصل إلى 1.2925، بينما يمثّل الثبات فوق 1.2700 شرط مهم لمواصلة الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2660 والمقاومة 1.2840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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