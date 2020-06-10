شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار اندفاعه الصاعد ليتجه نحو هدفنا المنتظر عند 1.1418، ونرجّح استمرار الميل الصاعد لزيارة الهدف الممتد عند 1.1500، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً بدعم من المتوسط المتحرك 50.
إجمالاً، الثبات فوق 1.1295 يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة، مع الانتباه إلى أهمية الحذر أثناء تداولات اليوم، حيث تنتظر الأسواق صدور قرار الفائدة عن الفدرالي الأمريكي، والذي قد يسبب تداولات مختلطة لدى أزواج العملات الرئيسية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1250 والمقاومة 1.1440
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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