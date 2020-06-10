شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انعقاد الاجتماع الرابع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة "أوابك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه الرابع بعد المائة على مستوى مندوبي الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، غدا برئاسة الدكتور مجلد ميلود، ممثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2020.

وذكر الأمين العام لمنظمة الأوابك علي سبت بن سبت، ، في تصريحات صحفية بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، ومن بينها المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019، كما يستعرض الاجتماع نشاطات الأمانة العامة للمنظمة خلال النصف الأول من عام 2020.

وأفاد الأمين العام، بان الاجتماع الرابع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأوابك "على مستوى المندوبين"، سيسبقه الاجتماع السادس والخمسون بعد المائة للمكتب التنفيذي ، برئاسة الدكتور مجلد ميلود، ممثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2020وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة "على مستوى المندوبين".

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واعرب علي سبت بن سبت، عن شكره الجزيل للدعم الكبير الذي تتلقاه الأمانة العامة لمنظمة الأوابك من الدول الأعضاء والذي مكنها من الاستمرار في عملها في ظل الظروف الصحية العصيبة التي تجتاح دول العالم بأسرها، متمنيا المزيد من التقدم والنماء للصناعة البترولية العربية.