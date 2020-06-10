شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع قرب ذروة 3 أشهر قبل قرارات المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل هبوط مستويات العملة الأمريكية ، قبل قرارات البنك المركزي الأمريكي ،وفى ظل هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1375$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1339 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1331$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1383$.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 96.06 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، بسبب ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن شهية المستثمرين تركيزا على شراء عملات المخاطر المرتفعة ، بفضل الآمال القوية بتعافي الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

يأتي الهبوط أيضا قبل قرارات السياسة النقدية مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم ،حيث من المرجح الحفاظ على الخطط التحفيزية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم للتغلب على التداعيات الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

وفى هذا الإطار أيضا انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بحوالي 3% إلى 0.796% ، لتواصل هبوطها لليوم الثالث على التوالي ، فى ظل تكهنات أن يتخذ المركزي الأمريكي خطوات لكبح الارتفاعات الأخيرة.