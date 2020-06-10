شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأقساط المكتسبة يدفع سايكو لتكبد الخسائر خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 10 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 15%، بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 34%.

Advertisements

وحققت الشركة تراجعاً بنسبة 15% في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 183.9 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 215.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى نحو آخر، تراجع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 16% إلى 109.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 130.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر (قبل الزكاة) بلغ 2.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 13 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال العام 2019 إلى الزيادة في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 4%، والزيادة في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 172%، بالإضافة إلى زيادة في صافي ربح استثمار حاملي السياسة بنسبة 89%.