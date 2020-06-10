شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ميدغلف ترتفع 17% بالربع الأول مدفوعة بانخفاض المطالبات المتكبدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 17.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 8.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 43.5% نتيجة انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 26.6% وارتفاع في الدخل من عمولة اعادة تأمين بنسبة 97.8%.
وتراجع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 26.6% إلى 325.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 443.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وعلى نحو آخر، حققت الشركة تراجعاً بنسبة 16% في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 573.6 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 683.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح (قبل الزكاة) بلغ 19.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 204.5 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 213.6% نتيجة ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 11.5% وارتفاع دخل عمولات إعادة التأمين بنسبة 83% بالإضافة إلى انخفاض احتياطي عجز الاقساط حسب توصية الخبير الاكتواري.
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