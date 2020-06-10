شكرا لقرائتكم خبر عن 814 مليون دولار قيمة صفقات الاكتتابات العامة بالشرق الأوسط في الربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تقرير حديث صادر من مؤسسة إرنست ويونغ (EY) للاكتتابات العامة، أن حجم وقيمة صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع خلال الربع الأول من عام 2020 .

وأوضح التقريرأنه تم تسجيل 4 صفقات من بينها إدراج صندوق استثمار عقاري واحد، ما رفع إجمالي العائدات إلى 814.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة بلغت 14 ضعفاً مقارنة بنحو 57.6 مليون دولار أمريكي من العائدات من اكتتاب عام واحد في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب موقع زاوية.

وحافظ نشاط الاكتتابات العامة العالمية على ارتفاعه في الربع الأول من عام 2020، حيث سجّل 235 صفقة بقيمة 28.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ15.1 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق.

وقادت الشركة السعودية للكهرباء نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتسجيل إدراجين في الربع الأول من عام 2020، بلغ صافي عائداتهما 748.7 مليون دولار أمريكي.

وحققت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عائدات بقيمة 700.9 مليون دولار أمريكي (السوق الرئيسي) بإصدار 15% من أسهمها، بينما حققت شركة سمو العقارية عائدات بقيمة 47.8 مليون دولار أمريكي (السوق الموازي/نمو) بإصدار 30% من أسهمها.

واحتلت السوق المالية السعودية (تداول) "أكبر بورصة في الشرق الأوسط حالياً" المركز التاسع عالمياً من حيث القيمة السوقية نتيجة إدراج شركة أرامكو السعودية.

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وكان الحدث البارز في هذا الصدد هو قرار المملكة تخفيض ميزانيتها لعام 2020 بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد-19" وانخفاض أسعار النفط.

وفي سلطنة عُمان، قام صندوق أمان للاستثمار العقاري (أمان ريت)، بتعويم 50% من أسهمه في سوق مسقط للأوراق المالية في صفقة بقيمة 52.5 مليون دولار أمريكي في يناير 2020.

وفي مصر، حققت شركة إيميرالد للاستثمارات العقارية عائدات بقيمة 13 مليون دولار أمريكي في فبراير 2020 بطرح 28% من أسهمها مسجّلة نسبة اكتتاب عالية بلغت 134%.

وكان متوقعاً لسوق رأس المال المصري طرح ما لا يقل عن 14 شركة للاكتتاب العام في عام 2020، لكنه شهد تأخيراً في خطط الإدراج جراء تأثيرات "كوفيد-19" على أسواق الأسهم المحلية والعالمية.

واعتمدت بورصة البحرين قواعد إدراج جديدة، ومنحت للشركات المدرجة حالياً في السوق فترة سماح مدتها 3 أشهر لتعديل أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة.

وعززت الكويت أسواقها المالية بخصخصة بورصتها في ديسمبر 2019، وإطلاق مؤشر "رئيسي 50" (the BK Main 50 Index)، فيما قد تؤدي ترقية تصنيف الكويت من سوق ما دون ناشئ إلى سوق ناشئ في عام 2020، إلى جذب تدفقات غير نشطة بمليارات الدولارات.