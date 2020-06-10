شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تقود مكاسب أسهم أوروبا قبل رؤية المركزى الأمريكى للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وقادت البنوك المكاسب مع ترقب مستثمرين أول توقعات اقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي منذ الدخول في حالة من الكساد في فبراير بسبب جائحة كوفيد- 19. وعقب تراجع طفيف في الجلستين السابقتين، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 %. وقفزت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.5 % بعدما صرحت مصادر لرويترز بأن البنك المركزي الأوروبي يعد مخططا لمواجهة احتمال عدم سداد قروض تُقدر بمئات المليارات بسبب أزمة كورونا. Advertisements وصعد سهم كومرتس بنك 3.9 % بعدما طالبت شركة الاستثمار النشط الأمريكية سيربرس بتغييرات في المجلس الإشرافي والاستراتيجية بما في ذلك خفض التكاليف. وشهدت الأسواق الاوروبية تعافيا أوسع في الأسابيع الأخيرة مع تحرك مستثمرين لشراء أسهم رخيصة تتأثر بالنمو مثل أسهم البنوك وشركات النفط أملا في أن تكون السوق تجاوزت أسوا تداعيات الأزمة الصحية.

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