كاثاى باسيفيك تريد سداد مساعدات حكومة هونج كونج خلال 3-5 سنوات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كاثاي باسيفيك إنها تتوقع أن تسدد لحكومة هونج كونج مبلغ 19.5 مليار دولار هونج كونج (2.52 مليار دولار أمريكي) قيمة أسهم ممتازة على مدى فترة بين ثلاثة وخمسة أعوام.

والأسهم جزء من برنامج بقيمة خمسة مليارات دولار لإعادة الرسملة أُعلن أمس الثلاثاء لمساعدة شركة الطيران على تخطي أزمة فيروس كورونا التي يقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أنها ستكبد شركات الطيران خسائر 84 مليار دولار في عام 2020.

وتحمل الأسهم كوبون بنسبة ثلاثة بالمئة في أول ثلاثة أعوام ترتفع إلى خمسة بالمئة في العام الرابع وسبعة بالمئة في العام الخامس وتسعة بالمئة في العام السادس ما يعطي الشركة حافزا لاستردادها.

Advertisements

وقال المدير المالي مارتن موراي في إفادة تحليلية نُشرت على موقع الشركة الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء أمس "بكل تأكيد نتوقع أن نسدد خلال فترة بين ثلاثة وخمسة أعوام".

وقد تحصل حكومة هونج كونج على حصة ستة بالمئة من خلال خيارات شراء غير إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 1.95 مليار دولار هونج كونج. وقال وزير المالية بول تشان أمس أن الحكومة لا تنوي الاستمرار كمساهم في كاثاي على المدى الطويل.