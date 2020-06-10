شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.1%) خلال شهر مايو الماضىى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.7) نقطة لشهر مايو 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.1%) عن شهر أبريل 2020، وترجع أسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%)، هذا بالرغـم من انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة (-4.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.8%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.2%). وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (5.0%) لشهر مايو 2020 مقابل (13.2%) لنفس الشهـر من العام السابق. Advertisements واوضح بيان جهاز الاحصاء، أن قسم الطعام والمشـروبــات سجل ارتفاع قدره (0.1%) وتأتى التغــييرات نتيجــة لإرتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (4.7%) بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (14.3%)، مجموعة الموز بنسبة (10.4%)، مجموعة الموالح بنسبة (7.2%)، مجموعة التفاح بنسبة (3.0%)،. وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.0%) بسبـب ارتفاع أســعـار مجموعة الطيور بنسبة (2.6%)، مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.3%). وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة (0.6%)، مجموعة منتجات المخابز الفاخرة بنسبة (0.6%)، وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-4.7%) بسبب انخفاض أسعار الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة (-9.4%)، مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-8.7%).

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