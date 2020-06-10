نيكى يغلق مستقرا تقريبا دون ذروة 3 أشهر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكي مستقرا تقريبا اليوم الأربعاء، منخفضا قليلا عن ذورة ثلاثة أشهر التي بلغها في وقت سابق من الأسبوع الحالي مع التقاط المستثمرين أنفاسهم لاستيعاب حركة السوق التي ارتفعت بفضل آمال بتعاف سريع من الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكي على هبوط 0.15 في المئة إلى 23124.95 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المئة إلى 1624.71 نقطة.

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وارتفع سهم تاكارو بيو 17.5 بالمئة وهو الحد الاقصى اليومي لأعلى مستوى في سبعة أعوام بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية إنها طورت أسلوبا لتسريع اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل للكشف عن كوفيد-19.

وسجلت الشركة الأم تاكارا هولدنجز أفضل أداء على نيكي مرتفعة 9.9 بالمئة.